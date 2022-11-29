У Твері скасували зйомки фільму про війну через техніку з українськими прапорами
У російській Твері скасували зйомки фільму про війну з Україною через техніку з українськими прапорами, яка викликала "негативну реакцію та резонанс" у місцевих
Про це повідомляють російські ЗМІ,
Зазначається, що адміністрація міста ухвалила постанову, згідно з якою скасувала зйомки фільму "Музикант" про війну РФ з Україною "з використанням техніки з іноземною символікою та прапорами".
Місцева влада відзначила, що поява техніки з українською символікою викликала негативну реакцію у місцевих, і що поява техніки з іноземними знаками на вулиці Твері "є недопустимою".
"Робота кінематографістів минулими вихідними на центральних вулицях столиці регіону викликала негативну реакцію мешканців та широкий громадський резонанс", - йдеться у заяві.
Зазначається, що 26 листопада на вулицях Твері була помічена колона військової техніки з українськими прапорами. В адміністрації Твері повідомили, що у місті знімають фільм про "спеціальну військову операцію" в Україні, через що кілька вулиць перекрили.
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