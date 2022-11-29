У Твері скасували зйомки фільму про війну через техніку з українськими прапорами

Про це повідомляють російські ЗМІ,

Зазначається, що адміністрація міста ухвалила постанову, згідно з якою скасувала зйомки фільму "Музикант" про війну РФ з Україною "з використанням техніки з іноземною символікою та прапорами".

Місцева влада відзначила, що поява техніки з українською символікою викликала негативну реакцію у місцевих, і що поява техніки з іноземними знаками на вулиці Твері "є недопустимою".

"Робота кінематографістів минулими вихідними на центральних вулицях столиці регіону викликала негативну реакцію мешканців та широкий громадський резонанс", - йдеться у заяві.

Зазначається, що 26 листопада на вулицях Твері була помічена колона військової техніки з українськими прапорами. В адміністрації Твері повідомили, що у місті знімають фільм про "спеціальну військову операцію" в Україні, через що кілька вулиць перекрили.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb