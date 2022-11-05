У Варшаві активісти влаштували флешмоб, під час якого витягли "Орбана" із "дупи" "Путіна"
Під посольством Угорщини у Варшаві активісти влаштували флешмоб, в якому висміяли залежність угорського прем'єра Віктора Орбана від російського диктатора Володимира Путіна
Про це написала лідерка ініціативи "Євромайдан-Варшава" Наталія Панченко у facebook.
"Прямо зараз під посольством Угорщини у Варшаві я з іншими активістами намагаюсь витягти Орбана, який застряг у дупі Путіна. Вірю, що коли прем’єр Угорщини подивиться на світ з іншої перспективи, то зможе нарешті побачити, що Росія - це країна-терорист, що її газ не лише страшенно смердючий, а ще й смертоносний, і що саме через цю країну та її політику у світі зараз відбувається економічна криза, а не через санкції ЄС як здається Орбанові" - написала Панченко.
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