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У Варшаві побоюються провокацій щодо біженців з України на День незалежності Польщі 11 листопада

11 листопада, 2022 п'ятниця
00:10
Світ Польща

У Польщі не виключають, що під час відзначення Дня Незалежності 11 листопада можуть відбутися провокації проти українців, організовані Росією

Про це у коментарі PAP розповів заступник глави МВС Польщі Мацей Вонсік.

"Пам’ятаймо, що за нашим східним кордоном іде війна, тому може статися провокація. Коли йдеться про безпеку, то завжди слід враховувати найтемніші сценарії. На Сході є певні сили, які хочуть дестабілізувати Польщу та інші європейські країни", - зазначив Вонсік.

На запитання, чи можуть ці провокації бути спрямовані проти українських біженців, він зазначив, що метою Путіна у контексті політики щодо Польщі є "намагання посварити поляків з українцями".

"Так було здавна. Наші відносини з Україною сьогодні дуже міцні, а допомога з боку Польщі величезна. Біженці знайшли притулок у Польщі: діти – школу, жінки – роботу. Схоже, що Путін зробить усе, щоб змінити це", - наголосив польський посадовець.

За його словами, у МВС Польщі вважають, "що такі провокації можливі".

"Закликаємо не брати в них участі, не піддаватися на провокації. Ми хочемо, щоб День незалежності був безпечним",- наголосив Вонсік.

Відзначимо, що у День незалежності Польщі 11 листопада у Варшаві відбудеться Марш незалежності, який організовують ультраправі радикальні організації. У попередні роки під час маршу відбувалися антиукраїнські провокації на кшталт спалювання прапорів.

  • Нагадаємо, напередодні Україна отримала ще 1570 Starlink від польського уряду. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала за підтримки уряду Польщі 5 тисяч терміналів.

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війна з Росією
Україна
Польща
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