Україна отримала ще 1570 Starlink від польського уряду

Про це повідомили в Мінцифрі.

"Ці термінали від польського уряду допоможуть налагодити звʼязок там, де це необхідно. Наприклад, у звільнених містах та селах завдяки старлінкам працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де жителі зможуть збиратися та підключатися до інтернету", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що в планах – розгорнути мережу Starlink не тільки на деокупованих територіях, а й у всіх містах України, щоб люди мали доступ до зв’язку навіть на випадок блекауту.

Також терміналами Starlink мають намір забезпечити Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники були на зв’язку в дорозі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення від донорів і партнерів Україна отримала більш ніж 20 тисяч терміналів Starlink. З них 5 тисяч – за підтримки уряду Польщі.

За даними CNN, в Україні наприкінці жовтня припинили роботу 1300 терміналів супутникового зв'язку, якими користувалися українські військові

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