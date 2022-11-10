Україна отримала ще 1570 Starlink від польського уряду
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала за підтримки уряду Польщі п'ять тисяч терміналів Starlink
Про це повідомили в Мінцифрі.
"Ці термінали від польського уряду допоможуть налагодити звʼязок там, де це необхідно. Наприклад, у звільнених містах та селах завдяки старлінкам працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де жителі зможуть збиратися та підключатися до інтернету", – йдеться в повідомленні.
У міністерстві додали, що в планах – розгорнути мережу Starlink не тільки на деокупованих територіях, а й у всіх містах України, щоб люди мали доступ до зв’язку навіть на випадок блекауту.
Також терміналами Starlink мають намір забезпечити Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники були на зв’язку в дорозі.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення від донорів і партнерів Україна отримала більш ніж 20 тисяч терміналів Starlink. З них 5 тисяч – за підтримки уряду Польщі.
- За даними CNN, в Україні наприкінці жовтня припинили роботу 1300 терміналів супутникового зв'язку, якими користувалися українські військові
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