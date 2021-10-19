У Вашингтоні ФБР обшукує будинок російського олігарха Дерипаски, - NBC News

Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на офіційного представника ФБР.



Дерипаска - один із низки російських олігархів, щодо яких Мінфін США запровадив санкції. Він пов'язаний із президентом РФ Володимиром Путіним. Мінфін США повідомляв, що його діяльність досліджували щодо відмивання грошей, незаконного прослуховування урядових чиновників, погроз життю конкурентів, вимагання.



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Дерипаска намагався оскаржити санкції, але але суддя федерального суду відхилив позов. Олігарху неодноразово відмовляли у в'їзді до США через можливі зв'язки з організованою злочинністю, проте низка чиновників США заявили, що наданий російським урядом дипломатичний статус дозволив Дерипасці в'їхати до країни, використовуючи дипломатичний імунітет.



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