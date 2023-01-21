У Вашингтоні розглядають варіант розпаду РФ, - дипломат Брайза

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Думаю, що цілі Путіна щодо цього жахливого вторгнення й агресивної війни змінилися. Зараз його головна мета, ймовірно, - вижити фізично і політично, і це дві сторони однієї медалі, і все це завдяки дивовижній мужності та ефективності українських військових і національній рішучості всього населення України. Путін отримував жахливі поради від своїх спецслужб на початку війни. Він думав, що зможе здобути швидку перемогу, захопивши Київ і обезголовивши уряд, натомість зазнав повної невдачі. І тепер він застряг у цій війні на виснаження, яку виграти не в змозі, а якщо він не може її виграти, то кінець його близько", - вважає Брайза

Дипломат наголосив, що риторика США дуже змінилась від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

"Багато аналітиків у Вашингтоні почали говорити й писати, що вони розглядають ймовірність того, що вся Російська Федерація розпадеться. Хтозна, чи це станеться, але дебати у Вашингтоні кардинально змінилися. Раніше вони говорили щось на кшталт: "Ой, ми спровокуємо Путіна на ескалацію цієї війни, і він може застосувати ядерну зброю, а потім, навіть, напасти на територію НАТО", а тепер - "Росія розвалиться в результаті цієї невдалої війни". Тому я думаю, що мета Путіна у цій війні - вижити. Для цього він сподівається, що якщо кинути в бій достатню кількість російських солдатів, і навіть якщо загинуть десятки й сотні тисяч, це не матиме значення, тому що в кінцевому підсумку загине багато українців, постраждає економіка, цивільне населення не зможе більше терпіти й Україна нарешті капітулює. Путін вважає, що знайде спосіб оголосити про перемогу, але цього не станеться", - додав він.

21 січня президент США прокоментував можливість постачання німецьких танків Leopard в Україну, запевнивши, що наша держава отримає все необхідне для боротьби з російським агресором

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