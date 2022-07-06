У Верховній Раді з'явився законопроєкт про вільне переміщення військовозобов'язаних територією України
У парламенті зареєстрували проєкт закону №7522 про вільне переміщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Один з авторів документа, народний депутат нардеп Дмитро Чорний написав, що з колегами Кирилом Нестеренком та Максимом Зуєвим "зареєстрували законопроєкт №7522 щодо безперешкодного переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі. Ідея проста – прибрати "мертву" та потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів з законодавства, датованого 1992-м роком".
- 5 липня з'явилася інформація від Генштабу, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу.
- Реагуючи на значний суспільний резонанс, президент Зеленський попросив Генштаб не ухвалювати без нього подібних рішень.
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