Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Один з авторів документа, народний депутат нардеп Дмитро Чорний написав, що з колегами Кирилом Нестеренком та Максимом Зуєвим "зареєстрували законопроєкт №7522 щодо безперешкодного переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі. Ідея проста – прибрати "мертву" та потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів з законодавства, датованого 1992-м роком".

5 липня з'явилася інформація від Генштабу, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу.

Реагуючи на значний суспільний резонанс, президент Зеленський попросив Генштаб не ухвалювати без нього подібних рішень.

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