Про це йдеться у вечірньому зверненні Президента.

Президент Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони та начальнику Генштабу доповісти про рішення щодо дозволів військовозобов'язаним виїжджати за межі області. Він також закликав Генштаб не видавати таких наказів без нього.

"Сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу Збройних Сил України про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння й навіть обурення в суспільстві. Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандувачу Збройних Сил доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – одним з пунктів порядку денного. Я обіцяю народу розібратися з цим. І прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень", - прокоментував він.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація від Генштабу, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу.

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