У В'єтнамі побудують фабрику Lego вартістю $1 млрд

Про це повідомляє BBC.



Нову фабрику побудують, щоб забезпечити задоволення зростаючого попиту в Азії. Цей проєкт стане другою фабрикою данської компанії на континенті після того, як вона відкрила завод у Китаї п’ять років тому.



Будівництво заводу поблизу головного бізнес-центру країни - міста Хошиміна має розпочатися наступного року. Виробництво на фабриці планують розпочати в 2024 році, що створить до 4 тис. робочих місць протягом наступних 15 років.



"Ми дуже вдячні за підтримку в'єтнамського уряду, який допоміг нам досягти наших амбіцій побудувати нашу першу фабрику з нейтральним вмістом вуглецю", - заявив головний операційний директор Lego Карстен Расмуссен.



Це остання розробка в десятирічній стратегії Lego щодо будівництва заводів поблизу ключових ринків, яка з’явилася після того, як компанії по всьому світу зіткнулися з проблемами глобальних постачань під час пандемії COVID-19.



"Це забезпечує гнучкість швидкого реагування на зміни місцевого споживчого попиту, скорочує ланцюг постачань і зменшує вплив на навколишнє середовище від перевезень на великі відстані", - заявили представники компанії.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb