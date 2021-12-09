У В'єтнамі побудують фабрику Lego вартістю $1 млрд
Компанія з виробництва іграшок заявив, що інвестує $1 млрд у будівництво фабрики у В'єтнамі
Про це повідомляє BBC.
Нову фабрику побудують, щоб забезпечити задоволення зростаючого попиту в Азії. Цей проєкт стане другою фабрикою данської компанії на континенті після того, як вона відкрила завод у Китаї п’ять років тому.
Будівництво заводу поблизу головного бізнес-центру країни - міста Хошиміна має розпочатися наступного року. Виробництво на фабриці планують розпочати в 2024 році, що створить до 4 тис. робочих місць протягом наступних 15 років.
"Ми дуже вдячні за підтримку в'єтнамського уряду, який допоміг нам досягти наших амбіцій побудувати нашу першу фабрику з нейтральним вмістом вуглецю", - заявив головний операційний директор Lego Карстен Расмуссен.
Це остання розробка в десятирічній стратегії Lego щодо будівництва заводів поблизу ключових ринків, яка з’явилася після того, як компанії по всьому світу зіткнулися з проблемами глобальних постачань під час пандемії COVID-19.
"Це забезпечує гнучкість швидкого реагування на зміни місцевого споживчого попиту, скорочує ланцюг постачань і зменшує вплив на навколишнє середовище від перевезень на великі відстані", - заявили представники компанії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.06
Купівля 27.06Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.91
- Актуальне
- Важливе