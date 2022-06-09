У Вільнюсі демонтують скульптури радянських солдатів
Місцева влада Вільнюсу схвалила рішення про демонтаж шести фігур, які зображують радянських солдатів часів Другої світової
Про це пише Delfi.
"Сьогодні ми можемо поставити крапку в цій історії: у понеділок ми отримали від Департаменту з культурної спадщини схвалення, що ці стели, витвори мистецтва, не пов'язані з похованнями, не пов'язані з надгробками… Після такого роз'яснення ми можемо демонтувати стели", - сказав мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс.
Він наголосив, що поховань воїнів на цьому місці немає, вони вже перенесені. Також він запевнив, що стели будуть демонтовані без руйнування, можливо, будуть поділені на сегменти. Для знесення пам'ятника планують оголосити конкурс, який може тривати приблизно півтора місяці. Надалі вирішуватиметься питання про те, що робити з меморіалом Антакалньо, а також - що буде на цвинтарі замість радянських скульптур.
Видання повідомляє, що після того, як Росія розпочала війну в Україні, було оглянуто та демонтовано радянські меморіали в різних місцях Литви.
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