English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Вільнюсі демонтують скульптури радянських солдатів

У Вільнюсі демонтують скульптури радянських солдатів

9 червня, 2022 четвер
06:06
Світ На фото меморіал у Вільнюсі

Місцева влада Вільнюсу схвалила рішення про демонтаж шести фігур, які зображують радянських солдатів часів Другої світової

Про це пише Delfi. 

"Сьогодні ми можемо поставити крапку в цій історії: у понеділок ми отримали від Департаменту з культурної спадщини схвалення, що ці стели, витвори мистецтва, не пов'язані з похованнями, не пов'язані з надгробками… Після такого роз'яснення ми можемо демонтувати стели", - сказав мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс.

Він наголосив, що поховань воїнів на цьому місці немає, вони вже перенесені. Також він запевнив, що стели будуть демонтовані без руйнування, можливо, будуть поділені на сегменти. Для знесення пам'ятника планують оголосити конкурс, який може тривати приблизно півтора місяці. Надалі вирішуватиметься питання про те, що робити з меморіалом Антакалньо, а також - що буде на цвинтарі замість радянських скульптур.

Видання повідомляє, що після того, як Росія розпочала війну в Україні, було оглянуто та демонтовано радянські меморіали в різних місцях Литви.

  • 31 березня Литва внесла РФ, Білорусь, окупований Росією Крим, Придністров'я, Абхазію та Південну Осетію до списку ворожих країн.
  • 22 травня Литва повністю припинила імпорт російських енергоносіїв – нафти, електроенергії та природного газу.
  • 28 травня литовський ведучий Андрюс Тапінас провів ефір під час якого зібрав понад 5 млн євро на "байрактар" для українських захисників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Литва
Вільнюс
війна з Росією
Читайте також:
6 червня, 2022 понедiлок
Голова оборонного комітету російської Думи заговорив про введення військ ОДКБ в Україну
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
6 червня, 2022 понедiлок
Заяви президента про те, що завойовану окупантами територію значно важче забирати, ставить військових у певні рамки. Колонка Сергія Згурця
Европарламент
7 червня, 2022 вiвторок
Європарламент не знайшов підстав для розмороження процесу вступу Туреччини до ЄС
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.01
    Купівля 34.01
    Продаж 34.93
  • EUR
    Купівля 35.88
    Продаж 37.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
9 червня
06:37
ПЦУ
На Житомирщині за час повномасштабної війни 44 громади московського патріархату перейшли до ПЦУ
06:30
Кріштіану Роналду
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій четверга
06:20
потяги
В Україні 9 червня відправиться один додатковий евакуаційний потяг
06:00
збірна України
Ліга націй: результати всіх матчів середи
05:35
Українські порти у блокаді
На розмінування українських портів може піти кілька місяців, - ООН
05:34
Т-62
Росіяни перекинули танки Т-62 на Запоріжжя, щоб збільшити контроль над трасою, - ISW
05:17
біженці
В Уельсі призупинили прийом заявок на підтримку українських біженців
04:37
британія україна
Британія запровадить суворіший механізм покарання за порушення санкцій
04:03
нафта
Країни G7 думають про встановлення максимальної ціни на російську нафту
03:37
Т-62
Росіяни перекинули на Запоріжжя 30 танків Т-62, – Мотузяник
03:12
Самохідна гаубиця CAESAR
Зброя США вже змінює ситуацію на полі бою, - Віталій Кім
02:43
втрати РФ
На Херсонщині ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів, - ОК "Південь"
02:23
На фото канал, який постачає воду до Криму
До окупованого Криму постачають воду з території України, - The New York Times
01:52
телевізор немає сигналу
У Харкові зникло телевізійне мовлення
01:31
Україна отримала перший мільярд доларів з $40 мільярдів підтримки від Штатів, - посол США
00:57
На фото паспорт громадянина України
Майже половина з усіх українських біженців у Польщі хочуть повернутися в Україну, - опитування
00:47
Олексій Данілов
Данілов наразі не може відповісти, чому відбулась окупація півдня країни
00:35
Українські порти у блокаді
Розмінування ключових портів України може тривати місяцями, - Bloomberg
00:21
Денис Малюська
У Мін'юсті обіцяють швидкий механізм конфіскації майна колаборантів
00:19
Біженці з Маріуполя
З початку війни з України виїхали понад 7 млн людей, - ООН
00:11
Київський вокзал
На київських вокзалах пасажирам доведеться проходити крізь металошукачі
2022, середа
8 червня
23:56
окупанти рф
У шкільному підвалі влаштували катівню. Офіс генпрокурора повідомив про підозру воєнним злочинцям з Росії
23:43
З початку війни українські штурмовики та бомбардувальники здійснили 1100 бойових атак на противника
23:42
Україна - Ірландія, Ліга націй
Україна перемогла Ірландію у Лізі націй
23:30
Олаф Шольц
Попри заяви Шольца, Німеччина не надає зброю Україні, - Der Spiegel
23:18
Харків
У Харкові пролунав дуже гучний вибух
23:11
Марина Овсяннікова
У нас ще немає візового режиму з РФ: Данілов пояснив, як пропагандистку Овсяннікову впустили в Україну
22:50
Держдума Росії
Держдума РФ планує "скасувати" незалежність Литви. В Україні зреагували
22:41
збитий російський безпілотник
ОТУ "Схід" 8 червня вбили 31 окупанта та знищили 2 безпілотники
22:36
Аналітика
Сергій Згурець
Гаубиця М777 - це три сокири, які надалі будуть знищувати ворожу техніку. Колонка Сергія Згурця
22:30
На фото президент України Володимир Зеленський
Найвпливовіша частина американського бізнесу вважає, що санкції проти Росії потрібно посилювати, - Зеленський
22:19
На фото Володимир Зеленський
Тільки наш прапор і український закон повернуть Донецьку нормальне життя. І звичайно – нові матчі команд світового рівня на "Донбас-арені", - Зеленський
22:07
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 червня
21:51
Урсула фон дер Ляєн
Харчі є частиною російського "арсеналу терору", - очільниця ЄС
21:40
Давид Арахамія
Арахамія допомагає російському мільярдеру Абрамовичу скасувати в суді санкції, - The Times
21:34
Україна Євросоюз
Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
21:24
Андрій Шевченко
Рівно 10 років тому стартував Євро-2012, який приймали Україна та Польща
21:22
Сергій Лавров
Лавров звинуватив Зеленського у "небезпечності українських портів". МЗС України відреагувало
21:20
Обстріли Есманської та Середино-Будської громад, авіаналіт на Краснопілля: ситуація на Сумщині станом на 8 червня
21:07
"голосування" жителів ОРДЛО
"Колаборанти йдуть в утіль". Росія "скинула маски" і починає на тимчасово окупованих територіях пряму інтеграцію в Росію, - Андрющенко про новий "уряд ДНР"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV