Литва припиняє імпорт газу, нафти та електрики РФ
Відсьогодні, 22 травня, Литва повністю припиняє імпорт російських енергоносіїв – нафти, електроенергії та природного газу
Про це нагадав у своєму телеграмі глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Литва офіційно припиняє імпорт російського газу, нафти та електрики. Чудовий приклад для інших союзників, як отримати незалежність від російських енергоресурсів", – написав Єрмак.
- Європейська енергетична біржа Nord Pool зупиняє торги російською електроенергією – це означає, що з неділі країни Балтії не отримуватимуть електрику з Росії. Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис наголосив, що "це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на шляху до енергетичної незалежності, але також демонстрація нашої солідарності з Україною".
- Відзначимо, що Литва є одним з найбільш відданих партнерів України. Вона підтримує нашу державу як у європейській інтеграції, так і у наданні військової допомоги.
- Також долучається до прийому біженців та санкцій проти ЄС, а компанії з цієї країни одні з найактивніших у виході з ринку РФ.
- Надзвичайний та Повноважний посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас вважає, що героїчний спротив українського народу російській агресії зробив питання членства України в ЄС більш реалістичним.
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