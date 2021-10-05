У Вінниці розпочався тиждень Патріарха Любомира Гузара

Про це передає Київська єпархія Української греко-католицької церкви.

Так, 4 жовтня 2021 року, у Вінниці розпочали ряд заходів "Тиждень Патріарха Любомира Гузара. Прилучитися до Великого".

До міста прибув Преосвященний Владика Йосиф Мілян, Єпископ-помічник Київської Архиєпархії.

Владика Йосиф зазначив, що Блаженніший Любомир був у Вінниці тричі, а коріння Гузарів у Вінниці було на початку минулого століття.

"В останні роки свого життя, Блаженніший Любомир був фізично незрячим, проте вже тоді він на все дивився духовними очима. Він справді був Людиною. Він до всіх відносився однаково достойно, нікого не принижуючи чи вивищуючи. У своєму житті Він старався послужити ближньому. Він став спадкоємцем великого Митрополита Андрея Шептицького. Я думаю, що цей пам’ятник навчить "Бути Людиною" кожного хто в нього вдивлятиметься", – заявив Архиєрей.

Представники області розповіли про етапи приготування встановлення першого в світі пам’ятника Любомиру Гузару.

Згодом, учасники заходу переглянули відео про ідею створення пам’ятника.

"Дякую за довіру створення такого пам’ятнику людини, яка є прикладом для всіх нас. Робота над монументом стала для нас не лише творчою, але й пізнавальною, бо з кожним днем ми все більше заглиблювалися в особистість Блаженнішого Любомира та його духовну спадщину. Сподіваюсь що кожен хто поглядом доторкнеться до цього пам’ятника, зможе пізнати цю визначну постать", – заявив скульптор Олесь Сидорук.

Також до заходу долучилася представниця родини Гузарів – Марія Рипан, племінниця Блаженнішого Любомира.

"Дякую вінничанам, що зобразили нашого вуйка, як справжню просту людину, яким Він був. Вся наша родина вдячна натхненникам та всім тим, хто долучився до створення цього пам’ятника", – сказала представниця родини.

Блаженніший Патріарх Святослав заявив: "Блаженніший Любомир назавжди увійшов в історію як Глава Церкви, переслідуваної, гнаної, який повернувся зі своїм осідком до її витоків. Він повернув осідок Глави Української Греко-Католицької Церкви до Києва".

Відкриття першого у світі пам’ятника Блаженнішому Любомиру Гузару відбудеться у суботу, 9 жовтня, о 12:00 на площі біля Храму Покрова Пресвятої Богородиці.

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