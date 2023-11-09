У Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складах ламінату: вогонь локалізували

Про це повідомляє у фейсбук ситуаційний центр міста Вінниця.

"Прямо зараз у Вінниці, на вулиці Гонти, бійці ДСНС ліквідовують пожежу в складських приміщеннях, де зберігається ламінат. Площа пожежі близько 1 тисячі кв.м.", - зазначили в ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

До ліквідації пожежі залучено 40 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

Надзвичайники зазначили, що роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари.

Станом на 22:40 вогонь локалізовано.