У Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складах ламінату: вогонь локалізували
У Вінниці спалахнула пожежа в складських приміщеннях, де зберігається ламінат. Станом на 22:40 вогонь локалізовано
Про це повідомляє у фейсбук ситуаційний центр міста Вінниця.
"Прямо зараз у Вінниці, на вулиці Гонти, бійці ДСНС ліквідовують пожежу в складських приміщеннях, де зберігається ламінат. Площа пожежі близько 1 тисячі кв.м.", - зазначили в ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
До ліквідації пожежі залучено 40 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.
Надзвичайники зазначили, що роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари.
Станом на 22:40 вогонь локалізовано.
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