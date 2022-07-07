У віці 82 роки помер зірка фільму "Хрещений батько" Джеймс Каан
Актор, найбільш відомий за роллю Сонні Корлеоне, помер 6 липня
Про смерть актора повідомила його родина.
"З великим сумом повідомляємо вам про смерть Джиммі ввечері 6 липня. Сім’я цінує прояв любові й щирі співчуття та просить вас продовжувати поважати наше приватне життя в цей важкий час", – йдеться у дописі на офіційній сторонці Джеймса.
Джеймс Каан – уродженець Бронкса, який найбільш відомий своєю роллю Сантіно Корлеоне у "Хрещеному батьку". Крім того, він зіграв у картинах "Людина дощу", "Мізері" та "Догвіль".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.44
Купівля 34.44Продаж 35.32
-
EUR
Купівля 35.04Продаж 36.37
- Актуальне
- Важливе