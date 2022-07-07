У віці 82 роки помер зірка фільму "Хрещений батько" Джеймс Каан

Про смерть актора повідомила його родина.

"З великим сумом повідомляємо вам про смерть Джиммі ввечері 6 липня. Сім’я цінує прояв любові й щирі співчуття та просить вас продовжувати поважати наше приватне життя в цей важкий час", – йдеться у дописі на офіційній сторонці Джеймса.

Джеймс Каан – уродженець Бронкса, який найбільш відомий своєю роллю Сантіно Корлеоне у "Хрещеному батьку". Крім того, він зіграв у картинах "Людина дощу", "Мізері" та "Догвіль".

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