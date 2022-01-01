У віці 99 років померла американська актриса Бетті Вайт

Про це повідомляє bbc.

Вайт померла 31 грудня у віці 99 років, столітній ювілей акторка та телеведуча мала відзначити 17 січня.

Бетті Вайт прославилася завдяки ролям у телесеріалах "Золоті дівчата" та "Шоу Мері Тайлер Мур".

Свою першу премію "Еммі" вона отримала в номінації "Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі" у 1975 році. Через рік вона знову стала лауреаткою цієї премії. В обох випадках актриса отримала приз за роль у "Шоу Мері Тайлер Мур".

Загалом на її рахунку шість премій "Еммі", у тому числі в номінації "Найкраща акторка у комедійному серіалі" - у 1986 році за роль у серіалі "Золоті дівчата".

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