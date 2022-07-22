Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ

"Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам. Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України. Збільшується кількість солдатів, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку", - розповіли в ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін.

Сіверський напрямок

Росія, з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та демонстрації присутності, обстріляв із ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного на Сумщині.

Харківський напрямок

Агресор задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів в районах населених пунктів Харків, Прудянка, Золочів, Дементіївка, Уди, Іванівка, Старий Салтів, Борщова, Руські Тишки, Питомник, Кутузівка, Чугуїв, Петрівка, Руська Лозова, Слатине, Черкаські Тишки, Базаліївка, Дуванка, Мосьпанове, Лебʼяже, Перемога та Ртищівка. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.

Слов'янський напрямок

За повідомленням Генштабу, Росія обстріляла райони 18 населених пунктів - зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Великої Комишувахи.

Краматорський напрямок

"Противник застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне. Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару. Усі намагання ворога просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка наші воїни звели нанівець. Окупанти відійшли", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бахмутський напрямок

Росія обстріляла із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк та інші. Завдав авіаційних ударів біля Берестового, Білогорівки, Покровського і Веселої Долини.

Штурмовими діями окупанти намагались просунутись в напрямку Покровського, успіху не мали і відійшли. Здійснили чергову невдалу спробу встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС.

Південь України

Противник завдав авіаудар неподалік Потьомкиного. Спробував просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Противник завдав авіаударів біля Камʼянського та Червоного.

Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.

Чорне море

В акваторії Росія утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

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