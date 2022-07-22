English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У військах РФ відбувається системне вживання алкоголю та непокора офіцерам, - Генштаб

У військах РФ відбувається системне вживання алкоголю та непокора офіцерам, - Генштаб

22 липня, 2022 п'ятниця
19:49
війна з Росією Окупанти

Війська РФ, які воюють в Україні, регулярно вживають алкоголю та не підкоряються старшим офіцерам

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ

"Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам. Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України. Збільшується кількість солдатів, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку", - розповіли в ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін.

Сіверський напрямок

Росія, з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та демонстрації присутності, обстріляв із ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного на Сумщині.

Харківський напрямок

Агресор задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів в районах населених пунктів Харків, Прудянка, Золочів, Дементіївка, Уди, Іванівка, Старий Салтів, Борщова, Руські Тишки, Питомник, Кутузівка, Чугуїв, Петрівка, Руська Лозова, Слатине, Черкаські Тишки, Базаліївка, Дуванка, Мосьпанове, Лебʼяже, Перемога та Ртищівка. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.

Слов'янський напрямок

За повідомленням Генштабу, Росія обстріляла райони 18 населених пунктів - зокрема  Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Великої Комишувахи.

Краматорський напрямок

"Противник застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне.  Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару. Усі намагання ворога просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка наші воїни звели нанівець. Окупанти відійшли", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бахмутський напрямок

Росія обстріляла із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк та інші. Завдав авіаційних ударів біля Берестового, Білогорівки, Покровського і Веселої Долини.

Штурмовими діями окупанти намагались просунутись в напрямку Покровського, успіху не мали і відійшли. Здійснили чергову невдалу спробу встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС.

Південь України

Противник завдав авіаудар неподалік Потьомкиного. Спробував просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Противник завдав авіаударів біля Камʼянського та Червоного. 

Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.

Чорне море

В акваторії Росія утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Донбас
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Сергій Лавров
20 липня, 2022 середа
Лавров вже погано приховує паніку, яка наростає в Кремлі, - експерт Defense Express Киричевський
Харків
22 липня, 2022 п'ятниця
У Харкові пролунали вибухи
Путін
20 липня, 2022 середа
Росія просить ООН змусити Україну закрити сайт "Миротворець"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 37.88
    Продаж 39.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
22 липня
21:10
Одеса
Буданов підтвердив: Росія планує атакувати Одесу наступного року
20:57
Лисичанськ
"Кричать матом навздогін, допомагають українським ДРГ": жителі Лисичанська вразили окупаційного пропагандиста підтримкою України
20:53
війна з РФ
Росіяни не зможуть довго захищати Херсон, - британський військовий експерт
20:31
Європол
У Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України
20:27
Оновлено
Одеса
В Одесі прогримів вибух
20:27
На фото Борис Джонсон та Володимир Зеленський
Джонсон привітав домовленості про експорт зерна і запевнив у подальшій підтримці України Британією
20:24
"Ганяли пацанів під Ізюмом так, що вони закінчилися": окупант поскаржився дружині на ефективність ЗСУ
20:18
У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія, - Буданов
20:17
Дмитро Гордон
Дмитра Гордона "посадили" у Москві: суд заочно заарештував українського журналіста
20:12
Олександр Зінченко
"Арсенал" оголосив про трансфер Олександра Зінченка
19:58
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Невдовзі на Південному напрямку буде багато позитивних новин, - радник міністра МВС Смірнов
19:53
Запорізька АЕС
Українські військові спопелили наметове містечко ворога поблизу Запорізької АЕС
19:47
Шукач мін Sandown
Українські екіпажі проходять в Шотландії вишкіл з експлуатації міношукачів Sandown
19:36
На фото Володимир Зеленський
Зеленський наказав утворити Приморську міську військову адміністрацію на Запоріжжі
19:29
Кубраков про експорт зерна: "Вважаю, що цю угоду ми підписуємо на наших умовах"
19:23
"Було 107, залишилося 10": розвідка перехопила розповідь рашиста про втрати в його підрозділі
19:20
Кондрачук
На Рівненщині депутати від "Слуги Народу", "Батьківщини" і ще двох партій домагаються звільнення голови облради, який пропонував заборонити УПЦ (МП)
19:19
Ексклюзив
Микола Маломуж
Виключення з санкцій ЄС російського титану дає можливість Росії виробляти ракети, ППО, підводні човни, - генерал Маломуж
19:08
карта бойових дій
Карта бойових дій в Україні: огляд ситуації на Херсонщині 21-22 липня
18:53
Ексклюзив
Микола Княжицький
Законного способу позбавити громадянства України Корбана немає, - Княжицький
18:52
Литва Латвія Естонія
Країни Балтії, Польща і Румунія пропонують відкрити у Брюсселі меморіал жертвам тоталітаризму
18:48
Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 та чимало іншого озброєння
Польща звинуватила Німеччину в затримці озброєння, яке Варшава мала отримати замість переданого Україні
18:46
Додо
Найдорожчий футболіст "Шахтаря" перейшов в італійський клуб
18:43
TikTok
Український TikTok перевели з "російського" регіону до "європейського", - Мінцифра
18:27
Британський корабель
ВМС Великої Британії відстежили у Північному морі рух російських субмарин
18:22
Лукашенко
Лукашенко просуває сценарій "Мінську-3", - Центр протидії дезінформації
18:19
У Києві затримали двох людей, які збирали інформацію для ворога
18:03
Нікополь
Жителів Нікополя попереджають про можливий новий обстріл. Закликають залишити вулиці
18:02
Польща
Польща додатково прийме на лікування 30 українських військовослужбовців
17:58
HIMARS
В армії РФ почали зростати втрати серед офіцерів, це може бути пов'язане з роботою РСЗВ HIMARS, - дослідження BBC
17:54
Увага міни
На окупованій Херсонщині через заміновані дороги масово гине худоба
17:51
Естонія
Естонський суд відправив за ґрати трьох чоловіків за підтримку російської агресії в Україні
17:47
ЗСУ знищили РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С" окупантів
ЗСУ знищили РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С" окупантів на південному фронті
17:37
Ексклюзив
Петро Кузик
Ми воюємо з деградованим суспільством, яке має багато смертоносної зброї, - командир батальйону "Свобода" Кузик
17:34
Херсон окупанти
У Херсоні росіяни шукають зброю і перевіряють гаражі жителів, - ОК "Південь"
17:34
У Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна
17:22
Геннадій Корбан
"Захищаю країну з 2014 року": бізнесмена і політика Корбана не пустили в Україну і вилучили паспорт, він звернувся до Зеленського
17:20
Іспанія спека
В Іспанії та Португалії внаслідок аномальної спеки загинули 1700 людей
17:05
Біженці на вокзалі у Львові
Запроваджено нові правила перевезення тварин з України до Польщі
17:04
Німеччина остерігається, що Росія знову шантажуватиме Європу через підтримку України у війні з Кремлем
Німеччина планує до 1 листопада заповнити свої газові сховища на 95%
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV