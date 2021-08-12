У водах Японії шторм розколов навпіл суховантаж. ФОТОФАКТ
11 серпня японський суховантаж Crimson Polaris сів на мілину під час шторму, негода розламала корпус судна навпіл
Про це повіддомляє The Maritime Executive, передає "РБК-Україна".
Суховантаж під панамським прапором з вантажем тріски прибув 11 серпня 2021 року в Японію з Таїланду. Під час шторму судно втратило управління і сіло на мілину. В корпусі утворилася тріщина.
Crimson Polaris розколовся надвоє в 2,5 морських милях від берега.
Повідомляється про розлив масла і нафти.
Берегова охорона Японії отримала сигнал лиха і евакуювала екіпаж з 21 людини за допомогою вертольотів.
Рятувальники забирали команду судна протягом п'яти годин.
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