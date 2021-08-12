У водах Японії шторм розколов навпіл суховантаж. ФОТОФАКТ

Про це повіддомляє The Maritime Executive, передає "РБК-Україна".

Суховантаж під панамським прапором з вантажем тріски прибув 11 серпня 2021 року в Японію з Таїланду. Під час шторму судно втратило управління і сіло на мілину. В корпусі утворилася тріщина.

Crimson Polaris розколовся надвоє в 2,5 морських милях від берега.



Повідомляється про розлив масла і нафти.

Берегова охорона Японії отримала сигнал лиха і евакуювала екіпаж з 21 людини за допомогою вертольотів.



Рятувальники забирали команду судна протягом п'яти годин.





