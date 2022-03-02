У Волновасі гуманітарна катастрофа, з міста евакуювали близько 400 людей, більшість з яких діти, - ДСНС

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.



"Четверту добу люди потерпають від нескінчених обстрілів російських загарбників. Жінки, діти та люди похилого віку знаходяться в жахливих умовах, в місті гуманітарна катастрофа! "Зелений коридор" для евакуації населення з Волновахи не дають!" - йдеться у повідомленні.











Рятувальники зазначають, що кожного дня від людей з Донеччини надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу.



"На сьогодні (2 березня, - ред.) рятувальники Донеччини спільно із волонтерами міста провели евакуацію близько 400 чоловік, серед яких більшість - це діти", - повідомляє пресслужба.









Як повідомлялося раніше, у Бородянці на Київщині рятувальники дістали понад 200 людей з-під завалів.