У Волновасі гуманітарна катастрофа, з міста евакуювали близько 400 людей, більшість з яких діти, - ДСНС
У середу, 2 березня, з міста Волноваха Донецької області рятувальники евакуювали близько 400 людей, яких четверту добу обстрілюють російські окупанти
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Четверту добу люди потерпають від нескінчених обстрілів російських загарбників. Жінки, діти та люди похилого віку знаходяться в жахливих умовах, в місті гуманітарна катастрофа! "Зелений коридор" для евакуації населення з Волновахи не дають!" - йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначають, що кожного дня від людей з Донеччини надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу.
"На сьогодні (2 березня, - ред.) рятувальники Донеччини спільно із волонтерами міста провели евакуацію близько 400 чоловік, серед яких більшість - це діти", - повідомляє пресслужба.
- Як повідомлялося раніше, у Бородянці на Київщині рятувальники дістали понад 200 людей з-під завалів.
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