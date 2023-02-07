У Вовчанську через обстріл загорілася поліклініка
Унаслідок російського обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині загорілася поліклініка
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
За інформацією МОЗ, під час обстрілу у Вовчанську ввечері 6 лютого уламки пошкодили будівлю та дві автівки. Також унаслідок обстрілу зайнялася будівля поліклініки.
Як написав у телеграм-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, увечері в понеділок, 6 лютого, росіяни обстріляли Вовчанськ і Великий Бурлук з РСЗВ.
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