У Вовчанську через обстріл загорілася поліклініка

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

За інформацією МОЗ, під час обстрілу у Вовчанську ввечері 6 лютого уламки пошкодили будівлю та дві автівки. Також унаслідок обстрілу зайнялася будівля поліклініки.

Як написав у телеграм-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, увечері в понеділок, 6 лютого, росіяни обстріляли Вовчанськ і Великий Бурлук з РСЗВ.