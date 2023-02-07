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У Вовчанську через обстріл загорілася поліклініка

7 лютого, 2023 вiвторок
00:15
війна з Росією

Унаслідок російського обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині загорілася поліклініка

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. 

За інформацією МОЗ, під час обстрілу у Вовчанську ввечері 6 лютого уламки пошкодили будівлю та дві автівки. Також унаслідок обстрілу зайнялася будівля поліклініки.

Як написав у телеграм-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, увечері в понеділок, 6 лютого, росіяни обстріляли Вовчанськ і Великий Бурлук з РСЗВ.

Харківщина
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