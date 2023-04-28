У ВРП вважають, що строки розгляду скарги проти судді Аблова спливли, він може отримати пожиттєві виплати у разі відставки, - правник Берко
Суддя ОАСК Євген Аблов намагається піти у відставку із довічними виплатами близько 100 тис. грн на місяць. Цьому може перешкодити розгляд дисциплінарних скарг проти судді, утім у Вищій раді правосуддя вважають, що строки розгляду таких скарг спливли
Про це розповів адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Степан Берко в ефірі Еспресо.
За словами правника, судді, які виходять у відставку, отримують одноразову виплату у розмірі тримісячної суддівської винагороди, а після цього довічно щомісяця отримують 80% своєї зарплатні. Це близько 100 тисяч грн.
"Ми б'ємо на сполох, тому що стосовно пана Аблова та інших суддів ОАСКу у Вищій раді правосуддя є дисциплінарні скарги. Закон каже, що якщо є така скарга, можна спочатку розглянути її, а потім уже розглядати питання про відставку. На жаль маємо таку ситуацію, коли члени ВРП, не всі, проте більшість вважає, що строки розгляду скарг спливли", - сказав Берко.
Правник зазначив, що 51-річний Євген Аблов також має обвинувачення у кримінальній справі, яка пов'язана із захопленням влади. У разі відставки суддя збереже імунітет від правоохоронців і, хоча, його можуть відкликати з відставки та розпочати розгляд справ, отриманих сум Аблов державі не повертатиме.
- У травні 2017 року Вища рада правосуддя відмовилась звільняти суддю Аблова, який 9 грудня 2013 року зобов'язав Беркут розігнати Майдан.
- Голова ОАСК Павло Вовк, його заступник Євген Аблов та Валерій Келеберда фігурують у справі щодо створення злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.
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