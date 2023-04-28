Про це розповів адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Степан Берко в ефірі Еспресо.

За словами правника, судді, які виходять у відставку, отримують одноразову виплату у розмірі тримісячної суддівської винагороди, а після цього довічно щомісяця отримують 80% своєї зарплатні. Це близько 100 тисяч грн.

"Ми б'ємо на сполох, тому що стосовно пана Аблова та інших суддів ОАСКу у Вищій раді правосуддя є дисциплінарні скарги. Закон каже, що якщо є така скарга, можна спочатку розглянути її, а потім уже розглядати питання про відставку. На жаль маємо таку ситуацію, коли члени ВРП, не всі, проте більшість вважає, що строки розгляду скарг спливли", - сказав Берко.

Правник зазначив, що 51-річний Євген Аблов також має обвинувачення у кримінальній справі, яка пов'язана із захопленням влади. У разі відставки суддя збереже імунітет від правоохоронців і, хоча, його можуть відкликати з відставки та розпочати розгляд справ, отриманих сум Аблов державі не повертатиме.