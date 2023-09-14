У Всеукраїнській спілці парамедиків заявили про критично низьке забезпечення армії медзасобами та неякісні турнікети
Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус зазначив, що ЗСУ забезпечені турнікетами лише на 5%
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наша армія забезпечена медициною відсотків на 5 максимум, це так раніше було. За останні пару місяців усе погіршилось. Усі ініціативи по перевірці джгутів, щоб не було китайських турнікетів, закінчилися тим, що начмеди отримали суворі догани. Їх змушували мовчати й написати, що у всього бойового складу американські джгути. Нормальних джгутів у нас 5 %, а решта - це якісь ФОПи, у тому числі китайські, які не працюють. І через це наші солдати помирають", - наголосив Вус.
За словами голови Всеукраїнської спілки парамедиків, в Україні виробляється 160 різновидів турнікетів, а придатних лише 2.
"Січ" і "Дніпро" - це два єдиних українських джгута, які працюють. На жаль, у нашої армії 158 цих нехороших джгутів. На кожного пораненого бійця використовується до 8 турнікетів на день. На фронті кожен день використовується приблизно 1000 джгутів. І їх потрібна колосальна кількість. А ще потрібна велика кількість засобів для тампонування рани, для пневмотораксу й т.д.. Для чого ці відписки Міноборони? Якщо люди, які дотичні до війни знають, що ми забезпечені на 0%, а не на 100%", - підкреслив Вус.
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