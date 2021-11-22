У всіх зразках аналізів COVID-пацієнтів із дев'яти областей України виявили штам "Дельта", - Ляшко
Минулого тижня у всіх зразках аналізів COVID-пацієнтів із дев’яти областей України виявили штам “Дельта”.
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок, 22 листопада.
"Минулого тижня було проведено секвенування зразків з дев'яти областей України. У результаті секвенування й аналізу отриманих результатів встановлено, що в усіх проаналізованих пацієнтів виявлений штам коронавірусу є штамом "Дельта", - сказав Ляшко.
Він також повідомив, що наразі в Україні за тиждень у середньому секвенують близько 80-100 зразків.
Ляшко нагадав, що з вересня 2021 року Україна має потужність для власного секвенування. Це дає змогу повністю розшифрувати геном вірусу і здійснювати епіднагляд за всіма штамами коронавірусу, що циркулюють у країні.
Довідка: Секвенування геному - метод, який використовують для генетичного аналізу коронавірусу. Його використовують, щоб виявити, які штами циркулюють на тій чи іншій географічній території, яким чином вірус розповсюджується і чи відбулися мутації в геномі вірусу.
- Нагадаємо, 15 листопада Кабінет міністрів України виділив 67,5 млн грн для виявлення штаму COVID-19 “Дельта” регіональним центрам контролю і профілактики захворювань МОЗ.
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