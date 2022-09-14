Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Сулеймана, раніше Джошуа не було в рейтингу WBC (Всесвітньої боксерської ради), оскільки він був чемпіоном за версією інших організацій. Проте зараз його включили до топ-10 класифікації за свої заслуги та має право розраховувати на поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

"Джошуа потрапив до рейтингу завдяки своїм заслугам і оскільки він не має жодних зобов’язань щодо іншої організації", - сказав Сулейман.

Розмови про бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа розпочалися після того, як Олександр Усик заявив, що не збирається більше битися у 2022 році. Ф'юрі заявив, що не має наміру чекати на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти Усика та запропонував зустріч Джошуа.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Українець відібрав їх у Джошуа в жовтні 2021 року та відстояв у реванші 20 серпня цього року.

Тайсон Ф'юрі провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні, нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру, проте у серпні змінив своє рішення.

6 вересня Ентоні Джошуа заявив, що готовий провести бій проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2022 року.

13 вересня Ентоні Джошуа увійшов до топ-10 рейтингу WBC, що дало йому право битися за титул чемпіонату світу з Тайсоном Ф'юрі.

14 вересня промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі, британський боксер втретє зустрінеться з Олександром Усиком.

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