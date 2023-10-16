У Японії авіакомпанії довелося призначати додатковий рейс, бо літак не зміг підняти команду сумоїстів

Про це пише The Guardian.

Сумоїсти мали вилетіти з Токіо та Осаки на спортивний фестиваль, проте співробітники авіакомпанії були змушені нашвидкуруч організувати спецрейс через побоювання, що два літаки не зможуть перевезти достатню кількість палива, аби доправити спортсменів.

Занепокоєння щодо місткості палива виникло, коли співробітники дізналися, що в списках пасажирів є борці сумо, середня вага яких становить 120 кг - це при тому, що при польотах враховується середня вага пасажирів 70 кг.

З рештою, додатковий рейс було організовано для 27 борців.

За даними японських ЗМІ, після завершення турніру також були закладені додаткові рейси, щоб доставити борців додому.

Зазначається, що це не перший раз, коли японські сумоїсти втрапили у подібну ситуацію - у 2014 році стала вірусною фотографія борців, що розмістились у невеликому пасажирському літаку.