У Японії перед виступом прем'єра Кішіди пролунав вибух
У суботу, 15 квітня, перед виступом прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди стався вибух, після якого голову уряду евакуювали
Про це інформує NHK.
Кішіда мав виступити із промовою у рибальському порту Зогасакі в місті Вакаяма на півдні Японії. Однак перед початком його виступу пролунав вибух.
Поліція оперативно евакуювала прем'єр-міністра та інших людей з місця події. За даними правоохоронців, ніхто, зокрема Кішіда, не постраждав.
Згодом поліція повідомила про затримання підозрюваного, який, імовірно, кинув вибухівку у місці, де повинен був виступити Кішіда. Чоловіка затримали на місці за підозрою в насильницькому перешкодженні бізнесу, після чого доставили в поліцейський відділок для допиту.
Повідомляється, що з місця події вилучено два предмети циліндричної форми, імовірно, вибухові. За інформацією слідства, один з них вибухнув на місці перед виступом, а інший все ще був у чоловіка, коли його затримали.
Зазначають, що японський прем'єр-міністр скасував виступ у рибальському порту. Проте він виступить на міському вокзалі, як і було заплановано.
"Сьогодні та завтра кампанія буде проведена, як і планувалося", - сказав Кішіда високопоставленому чиновнику Ліберально-демократичної партії.
Він додав, що бачив, як щось кидають, проте не зміг втекти, оскільки вже пролунав вибух.
- 14 квітня японські чиновники схвалили плани будівництва першого в країні грального курорту казино. Комплекс відкриється в західному місті Осака у 2029 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе