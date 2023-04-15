У Японії перед виступом прем'єра Кішіди пролунав вибух

Про це інформує NHK.

Кішіда мав виступити із промовою у рибальському порту Зогасакі в місті Вакаяма на півдні Японії. Однак перед початком його виступу пролунав вибух.

Поліція оперативно евакуювала прем'єр-міністра та інших людей з місця події. За даними правоохоронців, ніхто, зокрема Кішіда, не постраждав.

Згодом поліція повідомила про затримання підозрюваного, який, імовірно, кинув вибухівку у місці, де повинен був виступити Кішіда. Чоловіка затримали на місці за підозрою в насильницькому перешкодженні бізнесу, після чого доставили в поліцейський відділок для допиту.

Повідомляється, що з місця події вилучено два предмети циліндричної форми, імовірно, вибухові. За інформацією слідства, один з них вибухнув на місці перед виступом, а інший все ще був у чоловіка, коли його затримали.

Зазначають, що японський прем'єр-міністр скасував виступ у рибальському порту. Проте він виступить на міському вокзалі, як і було заплановано.

"Сьогодні та завтра кампанія буде проведена, як і планувалося", - сказав Кішіда високопоставленому чиновнику Ліберально-демократичної партії.

Він додав, що бачив, як щось кидають, проте не зміг втекти, оскільки вже пролунав вибух.