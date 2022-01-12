У Японії провели випробування корабля, яким керує штучний інтелект
Японія випробувала судно, яким керує штучний інтелект
Про це пише NHK.
Двадцятиметровий 19-тонний катер, керований штучним інтелектом, вирушив у тестовий рейс у Токійській затоці, пройшовши від порту міста Йокосука до одного з безлюдних островів за 1,7 км від узбережжя.
Видання повідомляє, що штучний інтелект застосовує багато камер і датчиків, які аналізують напрямок вітру й місцезнаходження сусідніх кораблів.
Група дослідників, до якої належать фонд Nippon Foundation і розробник катера, збираються продовжити перевіряти безпеку, а мають на меті розпочати використання малих автономних пасажирських суден до 2025 року.
Видання наголошує, що японське судноплавство відчуває нестачу персоналу, тож дослідники вважають, що штучний інтелект скоро замінить людей у виконанні багатьох завдань на пасажирських кораблях.
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