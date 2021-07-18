У Японії знайшли записку важкоатлета, який загадково зник перед Олімпіадою
У Японії знайшли записку важкоатлета з Уганди Джуліуса Ссекітолеко, який зник перед Олімпійськими іграми у Токіо
Про це повідомляє CNN.
У записці спортсмен написав, що його життя в африканській країні було занадто важким, і він хоче залишитися та працювати в Японії.
Ссекітолеко зник безвісти після того, як у нього хотіли взяти тест на коронавірус. 20-річний важкоатлет, який виступає у ваговій категорії до 67 кг, тренувався в префектурі Осака.
Зі спортсменом намагалися встановити зв'язок, щоб зробити тест на коронавірус. Однак з'ясувати місцезнаходження угандійця не вдалося. Востаннє його бачили в готелі.
Збірна Уганди після прильоту до Японії розташовувалася у місті Ідзумі-Сано на південному заході країни.
Наразі поліція продовжує пошуки угандійця.
Олімпіада у Токіо відбуватиметься з 23 липня до 8 серпня.
- 16 липня повідомлялося, що в Японії зник спортсмен з Уганди Джуліус Ссекітолеко, який приїхав до Японії задля участі в Олімпійських іграх.
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