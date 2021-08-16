У заарештованого окупантами в Криму журналіста Єсипенка погіршився стан здоров'я, - дружина
У заарештованого в окупованому Криму фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка виникли проблеми із здоров'ям
Про це заявила його дружина Катерина Єсипенко у коментарі Крим.Реалії.
Вона пов’язала це з катуванням окупантами свого чоловіка.
За її словами, у СІЗО Єсипенку не надають необхідну допомогу, тиждень назад за ним приїздила "швидка" і вивезла до цивільної лікарні.
"Після катувань у Владислава, звичайно, погіршився стан здоров’я. Турбує артеріальний тиск, загострилася сечокам’яна хвороба, став погано бачити. Лікар-уролог повідомив, що при діагнозі сечокам’яна хвороба і наявності каменю удари під час катувань в область живота можуть призвести до серйозних наслідків", – повідомила Єсипенко.
- Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
- 12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.
- До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
- 6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.
- 16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.
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