У заарештованого окупантами в Криму журналіста Єсипенка погіршився стан здоров'я, - дружина

Про це заявила його дружина Катерина Єсипенко у коментарі Крим.Реалії.

Вона пов’язала це з катуванням окупантами свого чоловіка.

За її словами, у СІЗО Єсипенку не надають необхідну допомогу, тиждень назад за ним приїздила "швидка" і вивезла до цивільної лікарні.

"Після катувань у Владислава, звичайно, погіршився стан здоров’я. Турбує артеріальний тиск, загострилася сечокам’яна хвороба, став погано бачити. Лікар-уролог повідомив, що при діагнозі сечокам’яна хвороба і наявності каменю удари під час катувань в область живота можуть призвести до серйозних наслідків", – повідомила Єсипенко.

Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.

12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.

До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.

6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.

16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.