Дані станом на 12 червня повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Окупанти продовжують наземні штурми в Сєверодонецьку та його околицях під прикриттям артилерійського вогню, але не встановили повний контроль над містом.

Також росіяни провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці.

В ISW зазначили, що загарбники, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його з західного берега Сіверського Дінця.

Проте чергова спроба російських військ атакувати Тошківку виявилася безуспішною.

Також загарбники зруйнували два мости через річку Сіверський Донець між Сєверодонецьком і Лисичанськом і ведуть масований обстріл третього.

"Російські війська, в принципі, повинні прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки у них є проблеми з форсуванням річки Сіверський Донець. Можливо, вони сподіваються заблокувати українських захисників у Сєвєродонецьку, відрізавши їм шлях до відступу, але здається малоймовірним, що вигода від захоплення відносно невеликого числа військових ЗСУ вище витрат на створення переправи через річку", – наголошують в Інституті.

Аналітики повідомляють, що російські війська намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська і досягли певного прогресу.

Так, ворог робив безуспішні спроби просування на Довгеньке, Долину і Мазанівку між Ізюмом і Слов'янськом.

Зазначається, що росіяни, ймовірно, намагалися відтіснити українські сили від ​​лінії фронту на північному сході Харківщини та 12 червня обстріляли українські позиції в Харкові та навколо нього.

Як пишуть аналітики ISW, на півдні Україні окупанти зосередилися на обороні.

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