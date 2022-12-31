Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"У Запоріжжі пролунали вибухи. Є влучання в житлові будинки. Інформації про постраждалих поки немає. Однак достеменно відомо, що росіяни цілились в промисловий сектор міста", - повідомив Лишенко.

Депутат обласної ради також розповів про поточну ситуації з електропостачанням у Запоріжжі

"Також у деяких районах міста почало зникати електропостачання та водопостачання. Проте невідомо про те, чи це є причиною масового ракетного удару, чи планові відключення. Тому людям не довелось довго радіти тому, що ми могли зустріти Новий рік зі світлом". - додав він.



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