У Запоріжжі були вибухи. Є влучання у житлові будинки, - депутат облради Лишенко
Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко повідомив, що у місті Запоріжжі пролунали вибухи, інформації про постраждалих поки немає.
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"У Запоріжжі пролунали вибухи. Є влучання в житлові будинки. Інформації про постраждалих поки немає. Однак достеменно відомо, що росіяни цілились в промисловий сектор міста", - повідомив Лишенко.
Депутат обласної ради також розповів про поточну ситуації з електропостачанням у Запоріжжі
"Також у деяких районах міста почало зникати електропостачання та водопостачання. Проте невідомо про те, чи це є причиною масового ракетного удару, чи планові відключення. Тому людям не довелось довго радіти тому, що ми могли зустріти Новий рік зі світлом". - додав він.
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