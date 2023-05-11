У Запоріжжі прогриміли вибухи: влада закликає ховатись в укриття
У Запоріжжі вночі, 11 травня, було оголошено повітряну тривогу, після чого пролунали вибухи - влада закликає ховатись в укриття
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриття і знаходитесь там!" - пише чиновник.
Перший вибух у Запоріжжі пролунав близько 01:20. Після цього за кілька хвилин чули також і другий вибух.
Жителів міста просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, а також пам'ятати про правило "двох стін".
- Нагадаємо, за минулу добу армія РФ завдала 107 ударів по містах та селах Запорізької області. Зафіксовано 93 артобстріли, десять - з РСЗВ, три атаки БПЛА та авіаудар
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