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У Запоріжжі прогриміли вибухи: влада закликає ховатись в укриття

11 травня, 2023 четвер
01:51
Війна з Росією Наслідки атаки на Запоріжжя

У Запоріжжі вночі, 11 травня, було оголошено повітряну тривогу, після чого пролунали вибухи - влада закликає ховатись в укриття

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриття і знаходитесь там!" - пише чиновник.

Перший вибух у Запоріжжі пролунав близько 01:20. Після цього за кілька хвилин чули також і другий вибух.

Жителів міста просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги, а також пам'ятати про правило "двох стін".

  • Нагадаємо, за минулу добу армія РФ завдала 107 ударів по містах та селах Запорізької області. Зафіксовано 93 артобстріли, десять - з РСЗВ, три атаки БПЛА та авіаудар
Запоріжжя
ракетний удар
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