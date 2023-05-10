Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"За минулу добу ворог завдав 107 ударів: 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар. Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя", - написав посадовець.

Цієї ночі під час обстрілу Микільського важкі поранення отримала 34-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога.