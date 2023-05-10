РФ за добу завдала 107 ударів по Запоріжжю: важко поранена жінка
За минулу добу армія РФ завдала 107 ударів по містах та селах Запорізької області. Зафіксовано 93 артобстріли, десять - з РСЗВ, три атаки БПЛА та авіаудар
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"За минулу добу ворог завдав 107 ударів: 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар. Під вогнем знову опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам'янського, Оріхова та Гуляйполя", - написав посадовець.
Цієї ночі під час обстрілу Микільського важкі поранення отримала 34-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога.
- Уночі 8 травня росіяни влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе: запустили майже 60 "шахедів", 36 із них летіли на столицю, всі були знищені. Від падання уламків БПЛА поранено 5 людей у двох районах Києва. Крім того, є пошкодження, сталися пожежі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.81Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе