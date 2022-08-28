Про це повідомляє Еспресо.TV.

Жителі Запоріжжя у соцмережах поширюють інформацію, що близько 00:30 вони чули вибухи. У регіоні не оголошували повітряну тривогу. Офіційної інформації стосовно ситуації у Запорізькій області поки немає.

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