У Запоріжжі відбудеться спецпоказ фільму "Батько" за участі головного актора та режисера Кобзаря
У прифронтовому місті Запоріжжя відбудеться допрем'єрний спеціальний показ української стрічки "Батько", де буде присутній головний актор і режисер Олександр Кобзар
Про це інформує FILM.UA.
Частина знімання відбувалася у Запоріжжі та поблизу нині тимчасово окупованих міст Генічеськ та Бердянськ.
У центрі сюжету емоційна та щира історія сина, який намагається примиритися зі своїм батьком після 25-річного мовчання: "Влад Артем’єв - бізнесмен, меценат, син, і, врешті, батько. Він має непрості стосунки зі своїм батьком як син і із сином як батько. Так і живе, надірвавши родинні зв'язки між поколіннями. Аж поки не трапляється те, що змушує його повернутись на узбережжя Чорного моря й переосмислити своє місце у родоводі, своє минуле, свої вчинки та їхні наслідки".
Допрем'єрний показ фільму "Батько" відбудеться 29 липня о 17:00 у кінотеатрі ім. О. Довженка Запоріжжя. Також буде присутній головний актор і режисер Олександр Кобзар.
"Доєднуйтеся до перегляду, щоб побачити рідні місця, поділитись враженнями, почути з перших вуст подробиці фільмування", - закликає пресслужба.
Також у ролях: Олександр Кобзар, Богдан Бенюк, Ксенія Баша, Сергій Сміян, Андрій Мостренко, Прохор Кобзар, Надія Ященко, Володимир Беляєв, Олександр Пожарський, Остап Негоденко, Олег Роенко, Олена Стефанська, Микола Олійник, Анастасія Євтушенко.
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