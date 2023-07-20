Про це інформує FILM.UA.

Частина знімання відбувалася у Запоріжжі та поблизу нині тимчасово окупованих міст Генічеськ та Бердянськ.

У центрі сюжету емоційна та щира історія сина, який намагається примиритися зі своїм батьком після 25-річного мовчання: "Влад Артем’єв - бізнесмен, меценат, син, і, врешті, батько. Він має непрості стосунки зі своїм батьком як син і із сином як батько. Так і живе, надірвавши родинні зв'язки між поколіннями. Аж поки не трапляється те, що змушує його повернутись на узбережжя Чорного моря й переосмислити своє місце у родоводі, своє минуле, свої вчинки та їхні наслідки".

Допрем'єрний показ фільму "Батько" відбудеться 29 липня о 17:00 у кінотеатрі ім. О. Довженка Запоріжжя. Також буде присутній головний актор і режисер Олександр Кобзар.

"Доєднуйтеся до перегляду, щоб побачити рідні місця, поділитись враженнями, почути з перших вуст подробиці фільмування", - закликає пресслужба.

Також у ролях: Олександр Кобзар, Богдан Бенюк, Ксенія Баша, Сергій Сміян, Андрій Мостренко, Прохор Кобзар, Надія Ященко, Володимир Беляєв, Олександр Пожарський, Остап Негоденко, Олег Роенко, Олена Стефанська, Микола Олійник, Анастасія Євтушенко.