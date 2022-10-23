Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку ситуація за добу суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 22 жовтня вони вздовж усієї лінії фронту обстріляли позиції українських військових із танків, реактивної та ствольної артилерії.

Загарбники гатили по цивільній інфраструктурі в районі Зарічного, Гуляйполя, Степового, Запоріжжя, Оріхова, Темирівки, Щербаків, Дорожнянки, Степногірська, Новоданилівки, Ольгівського, Білогір'я, Новоандріївки, Чарівного, Малинівки, Полтавки, Залізничного, Малої Токмачки та Малих Щербаків.

"Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили в Запорізькій ОВА.

Упродовж 22 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 247 людей, зокрема 52 дітей.

У ніч на 23 жовтня російські військові атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, а Запорізький район ракетами С-300. Постраждала школа.

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