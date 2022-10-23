Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Дронів-камікадзе було два: один збили, один потрапив у будівлю. Також 3 ракети С-300 прилетіли у Комишуваську громаду Запорізького району", - сказав Олег Буряк.

Голова Запорізької районної військової адміністрації зазначив, що одна з ракет потрапила неподалік від школи, люди не постраждали.

"Дві ракети впали в полі, одна ракета влучила біля школи, у школі повилітало скло, сама будівля не зруйнована. Відбудуємо все! Жодна людина не постраждала. І це вже добра новина", - додав він.

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