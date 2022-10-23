Вночі росіяни атакували Запорізьку область дронами-камікадзе та ракетами С-300, - голова Запорізької РВА Буряк
Голова Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк повідомив, що російські військові атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, а Запорізький район ракетами С-300, постраждалих немає
Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.
"Дронів-камікадзе було два: один збили, один потрапив у будівлю. Також 3 ракети С-300 прилетіли у Комишуваську громаду Запорізького району", - сказав Олег Буряк.
Голова Запорізької районної військової адміністрації зазначив, що одна з ракет потрапила неподалік від школи, люди не постраждали.
"Дві ракети впали в полі, одна ракета влучила біля школи, у школі повилітало скло, сама будівля не зруйнована. Відбудуємо все! Жодна людина не постраждала. І це вже добра новина", - додав він.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе