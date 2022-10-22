У Запорізькій області росіяни за добу обстріляли 19 цивільних об'єктів
У Запорізькій області протягом 21 жовтня російські окупанти пошкодили 19 цивільних об'єктів у районі 16 населених пунктів
Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.
На Запорізькому напрямку ситуація 21 жовтня суттєво не змінилася. Основні зусилля окупанти зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом доби вони вздовж усієї лінії фронту обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії.
Росіяни накрили вогнем цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Зарічного, Полтавки, Оріхова, Залізничного, Чарівного, Щербаків, Степового, Білогір'я, Дорожнянки, Малинівки, Червоного, Новоандріївки, Ольгівського, Малих Щербаків і Кам'янського.
"Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ", - зауважили в Запорізькій ОВА.
Упродовж 21 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 113 цивільних, зокрема 21 дитину.
- 20 жовтня російські загарбники обстріляли 21 об’єкт цивільної інфраструктури в районі 17 населених пунктів Запорізької області.
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