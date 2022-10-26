Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.

На Запорізькому напрямку за добу ситуація суттєво не змінилась. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 25 жовтня окупанти вздовж усієї лінії фронту гатили по позиціях українських військових із танків, реактивної та ствольної артилерії.

Росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в районі Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Дорожнянки, Перображенки, Степового, Малих Щербаків, Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Ольгівського, Білогір’я, Малої Токмачки та Червоного.

“Надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ”, - зауважили в ОВА.

Протягом 25 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 94 цивільних, зокрема 13 дітей.

25 жовтня писали, що до Вовківки Запорізької області прибула чергова партія окупантів замість тих, яких ліквідували українські війська. Вони вишукують у населення харчі й можливість помитися.

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