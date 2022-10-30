Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку за добу ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом 29 жовтня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Комишувахи, Степового, Малої Токмачки, Щербаків, Темирівки, Преображенки, Запорізького, Малинівки, Омельнтка, Червоного, Залізничного, Оріхова, Гуляйполя, Жовтенького, Малих Щербаків, Дорожнянки, Ольгівського, Новоандріївки, Полтавки, Новоданилівки, Чарівного й Новоіванівки.

"Надійшло 43 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили в ОВА.

Упродовж 29 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 96 цивільних, зокрема 21 дитину.

29 жовтня росіяни завдали ракетного удару по критичній інфрастрктурі Запоріжжя, зруйнувавши промислову будівлю.

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