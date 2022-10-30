У Запорізькій області росіяни за добу пошкодили 43 об'єкти цивільної інфраструктури
Російські загарбники 29 жовтня обстріляли 43 об'єкти цивільної інфраструктури в районі 23 населених пунктів Запорізької області
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запорізькому напрямку за добу ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.
Протягом 29 жовтня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Комишувахи, Степового, Малої Токмачки, Щербаків, Темирівки, Преображенки, Запорізького, Малинівки, Омельнтка, Червоного, Залізничного, Оріхова, Гуляйполя, Жовтенького, Малих Щербаків, Дорожнянки, Ольгівського, Новоандріївки, Полтавки, Новоданилівки, Чарівного й Новоіванівки.
"Надійшло 43 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили в ОВА.
Упродовж 29 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 96 цивільних, зокрема 21 дитину.
- 29 жовтня росіяни завдали ракетного удару по критичній інфрастрктурі Запоріжжя, зруйнувавши промислову будівлю.
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