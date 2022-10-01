У Запорізькій області росіяни за добу зруйнували 28 цивільних об'єктів
У Запорізькій області 30 вересня російські загарбники зруйнували 28 цивільних об'єктів у районі 18 населених пунктів
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запорізькому напрямку впродовж доби ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом 1 жовтня вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.
Окупанти накрили вогнем цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Матвіївки, Новоандріївки, Залізничного, Дорожнянки, Новоданилівки, Ольгівського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Білогір'я, Оріхова, Червоного, Темирівки, Малинівки, Полтавки, Чарівного, Степового та Приморського.
"Надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Упродовж 30 вересня з тимчасово окупованих територій евакуювали 1385 людей, зокрема 196 дітей.
- 29 вересня російські окупанти зруйнували 59 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 19 населених пунктів.
- 30 вересня росіяни вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до 30, поранених - до 88. Серед постраждалих є волонтери, котрі перевозять ліки на тимчасово окуповані території, евакуйовують людей, а також ті, хто має родичів на загарбаній росіянами частині області.
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