Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку впродовж доби ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом 1 жовтня вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

Окупанти накрили вогнем цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Матвіївки, Новоандріївки, Залізничного, Дорожнянки, Новоданилівки, Ольгівського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Білогір'я, Оріхова, Червоного, Темирівки, Малинівки, Полтавки, Чарівного, Степового та Приморського.

"Надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж 30 вересня з тимчасово окупованих територій евакуювали 1385 людей, зокрема 196 дітей.

29 вересня російські окупанти зруйнували 59 об'єктів цивільної інфраструктури в районі 19 населених пунктів.

30 вересня росіяни вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до 30, поранених - до 88. Серед постраждалих є волонтери, котрі перевозять ліки на тимчасово окуповані території, евакуйовують людей, а також ті, хто має родичів на загарбаній росіянами частині області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb