У Запорізькій області знешкодили 100-кілограмову авіабомбу часів минулих війн
У місті Василівка, Запорізької області, піротехніки знешкодили 100-кілограмову авіабомбу
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Небезпечний предмет 9 січня виявили місцеві мешканці на території приватного домоволодіння на вулиці Чкалова в місті Василівка.
Співробітники ДСНС з'ясували, що це 100-кілограмова авіабомба часів минулих воєн. Оперативна група спостерігала за розмінуванням предмета в режимі реального часу за допомогою інформаційно-аналітичної панелі.
Піротехніки знешкодили бомбу, а також було додатково обстежене місце знахідки. Як зазначають рятувальники, загрозу місцевим мешканцям ліквідували.
Від ДСНС залучили 8 одиниць техніки та 24 співробітники. Також для охорони місця небезпечної знахідки були задіяні правоохоронці.
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