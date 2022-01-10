У Запорізькій області знешкодили 100-кілограмову авіабомбу часів минулих війн

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Небезпечний предмет 9 січня виявили місцеві мешканці на території приватного домоволодіння на вулиці Чкалова в місті Василівка.



Співробітники ДСНС з'ясували, що це 100-кілограмова авіабомба часів минулих воєн. Оперативна група спостерігала за розмінуванням предмета в режимі реального часу за допомогою інформаційно-аналітичної панелі.







Піротехніки знешкодили бомбу, а також було додатково обстежене місце знахідки. Як зазначають рятувальники, загрозу місцевим мешканцям ліквідували.



Від ДСНС залучили 8 одиниць техніки та 24 співробітники. Також для охорони місця небезпечної знахідки були задіяні правоохоронці.

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