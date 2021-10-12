У заповіднику Асканія-Нова заборонили використання небіологічних хімікатів
На території Херсонської області в межах 40-кілометрової зони заповідника "Асканія-Нова" заборонено застосування небіологічних родентицидів
Про це повідомив сайт Херсонської облради.
Там нагадали, що навесні в області внаслідок використання препарату для боротьби з гризунами загинуло 2236 птахів, з яких 850 належать до видів, занесених у Червону книгу України.
"Ситуація не має повторитися. Зараз мова не йде про заборону діяльності аграріїв, але бізнес має бути соціально відповідальним", – зазначив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
За інформацією директора заповідника Віктора Гавриленка, наразі у ядрі заповідника ночують 12 тисяч журавлів та 7 тисяч огирів, але годуватися вони літають у 40-кілометровій зоні, і це територія, на якій працюють багато агропідприємств і фермерів.
"Аби зберегти життя птахів, аграрії мають бути обачними під час боротьби з гризунами і ні в якому разі не порушувати технологію внесення отрутохімікатів. Більш того, кожен фермер має пересвідчитися, що використовує родентициди біологічного походження. Препарати на основі таких діючих речовин як бродіфакум, а тепер ще й бромадіолон та флокумафен заборонені", - йдеться у повідомленні.
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