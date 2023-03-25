У засновника Facebook та Meta Цукерберга народилась третя дитина
У бізнесмена та засновника Meta Platforms Марка Цукерберга та його дружини Прісцили Чан народилася донька – це вже третя дитина подружжя
Про це повідомив Цукерберг на своїй сторінці в інстаграмі.
Новонароджену дочку Марка та його дружини Прісцили назвали Аврелія. Дівчинка народилася у п'ятницю, 24 березня, і стала третьою дитиною у сім'ї подружжя.
"Ласкаво просимо у світ, Аврелія Чан Цукерберг! Ти таке маленьке благословення", — написав бізнесмен.
Він також поділився першими фотографіями маленької Аврелії.
На одному з них Цукерберг усміхається, дивлячись на свою новонароджену дочку, яку сповивали. На другому фото немовля лежить на грудях у матері.
Цукерберг разом із дружиною Прісцилою вже виховують двох доньок – 7-річну Максиму та 5-річну Августу. Пара разом 19 років, з яких 11 у шлюбі.
- Нагадаємо, це вже третя донька у подружжя. Друга дитина у Цукерберга народилась у 2017 році.
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