У засновника Facebook та Meta Цукерберга народилась третя дитина

Про це повідомив Цукерберг на своїй сторінці в інстаграмі.

Новонароджену дочку Марка та його дружини Прісцили назвали Аврелія. Дівчинка народилася у п'ятницю, 24 березня, і стала третьою дитиною у сім'ї подружжя.

"Ласкаво просимо у світ, Аврелія Чан Цукерберг! Ти таке маленьке благословення", — написав бізнесмен.

Він також поділився першими фотографіями маленької Аврелії.

На одному з них Цукерберг усміхається, дивлячись на свою новонароджену дочку, яку сповивали. На другому фото немовля лежить на грудях у матері.

Цукерберг разом із дружиною Прісцилою вже виховують двох доньок – 7-річну Максиму та 5-річну Августу. Пара разом 19 років, з яких 11 у шлюбі.