У застосунку Київ Цифровий можна повідомити про будинки й інші об'єкти, зруйнувані внаслідок війни
У мерії Києва пояснили, як через застосунок Київ Цифровий повідомити про пошкоджені чи зруйновані об'єкти й особисті втрати внаслідок війни РФ проти України
Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич.
"У Київ Цифровий можна повідомити про пошкоджені та зруйновані в результаті війни будинки, школи, лікарні та інші об’єкти", - зазначив він.
Щоб надати свідчення, треба обрати "Свідчення про руйнування", натиснути "Надати свідчення" та заповнити форму.
Крім того, у застосунку можна повідомити про особисті матеріальні втрати внаслідок війни. Зробити це можуть не лише кияни, а всі громадяни України. Інформація допоможе проєкту "Росія заплатить" оцінити збитки та сформувати позови проти окупантів у міжнародні суди.
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