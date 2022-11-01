У застосунку Укрзалізниці доступні квитки до Польщі та Молдови

Про це інформує Укрзалізниця.

У застосунку доступні квитки до Польщі на рейси на Хелм, Перемишль та Варшаву та до Молдови - поїзд №351/352 Київ-Кишинів.

Також відтепер пасажири бачитимуть всі станції маршруту та інформацію про те, скільки часу поїзд стоятиме на зупинках.

Загалом застосунок Укрзалізниці завантажили понад 285 тисяч користувачів.

28 жовтня Укрзалізниця оновила графік руху потягів та додала нові напрямки. Також з'явилися чотири маршрути міжнародного сполучення.

11 серпня Укрзалізниця запустила власний застосунок для пасажирів, у ньому можна купувати квитки без додаткових комісії та отримувати сповіщення про прибуття і відправлення поїзда.

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