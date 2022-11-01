У застосунку Укрзалізниці доступні квитки до Польщі та Молдови
Укрзалізниця повідомила про оновлення в застосунку - відтепер доступні квитки до Польщі та Молдови
Про це інформує Укрзалізниця.
У застосунку доступні квитки до Польщі на рейси на Хелм, Перемишль та Варшаву та до Молдови - поїзд №351/352 Київ-Кишинів.
Також відтепер пасажири бачитимуть всі станції маршруту та інформацію про те, скільки часу поїзд стоятиме на зупинках.
Загалом застосунок Укрзалізниці завантажили понад 285 тисяч користувачів.
- 28 жовтня Укрзалізниця оновила графік руху потягів та додала нові напрямки. Також з'явилися чотири маршрути міжнародного сполучення.
- 11 серпня Укрзалізниця запустила власний застосунок для пасажирів, у ньому можна купувати квитки без додаткових комісії та отримувати сповіщення про прибуття і відправлення поїзда.
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