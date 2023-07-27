У збитому 25 липня вертольоті Ка-52 ліквідовано полковника ЗС РФ ,- росЗМІ

Про це стало відомо з публікації у "Журнал "История Авиации" 26 липня.

Автор поста, який назвався другом загиблого, стверджує, що 25 липня екіпаж Табачникова повертався з бойового завдання, коли їхній вертоліт зазнав ракетної атаки.

"Йшли на гранично малій висоті. При перетині лінії фронту розрахунками ПЗРК противника по гелікоптеру були виконані пуски ракет..." — ідеться в публікації.

Як зазначив авіаційний блогер Віталій Трубников, який опублікував скрін з російського пабліку, окупант перебував на борту вертольота Ка-52, який у вівторок, 25 липня, збили українські захисники.

"Вчора на сході України в Ка-52 підсмажили з ПЗРК аж цілого полковника ВКС РФ, командира 112-го окремого вертолітного полку, який базується в місті Чита. Подяка воїнам 38 ОБрМП за такий влучний постріл!" – написав він у Facebook.

Водночас офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц поділився фотографією ліквідованого окупанта.

"Командир 112-го окремого вертольотного полку. Гарного борова зашкварили", - додав.

Російські провоєнні Telegram-канали підтвердили загибель екіпажу Ка-52, зазначивши, що у вертольоті перебував командир "у дуже великих погонах" та ще один "заслужений" офіцер.