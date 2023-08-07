Про це УНІАН розповів представник президента в Раді Федір Веніславський.

За його словами, позбавлення повноважень має розглядатись у кожному окремому випадку.

"Будь-які питання про припинення депутатських повноважень можуть підійматися виключно за наявності тих підстав, які передбачені Конституцією. Сам факт входження тих чи інших нинішніх народних депутатів до забороненої політичної сили не є підставою для втрати депутатського мандату. Таких підстав Конституція не передбачає. Треба кожен конкретний випадок розглядати й за наявності підстав можна ставити питання", - наголосив Веніславський.

За його словами, позбавлення мандату через те, що хтось належав до ОПЗЖ, не відповідає "ні Конституції, ні законам, ані міжнародним стандартам".

Що стосується вакантних місць нардепів, Веніславський зазначив, що провести довибори в умовах воєнного стану неможливо.