У жителів тимчасово окупованого Бердянська перевірятимуть наявність підписок на українські медіа
Окупаційна адміністрація міста оголосила про вибіркову перевірку мобільних телефонів жителів Бердянська на наявність підписок на українські медіа. Якщо підписку виявлять, містянам погрожують кримінальною відповідальністю
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У повідомленні йдеться, що режим "воєнного стану" в тимчасово окупованій частині Запорізької області передбачає введення так званої "воєнної цензури". З четверга, 27 жовтня, у місті окупаційні правоохоронці вибірково перевірятимуть телефони містян на "проукраїнські ресурси".
Окупанти заявили, що при виявленні підписок оголошуватимуть попередження, у випадку повторного "правопорушення" - штрафуватимуть. За так звані "злісні порушення" громадян очікує кримінальна відповідальність.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що учителі-колаборанти тікають з окупованого міста на Запоріжжі, тому в школах працюють окупант і студентка псевдоуніверситету.
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