Про це повідомляють російські ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що режим "воєнного стану" в тимчасово окупованій частині Запорізької області передбачає введення так званої "воєнної цензури". З четверга, 27 жовтня, у місті окупаційні правоохоронці вибірково перевірятимуть телефони містян на "проукраїнські ресурси".

Окупанти заявили, що при виявленні підписок оголошуватимуть попередження, у випадку повторного "правопорушення" - штрафуватимуть. За так звані "злісні порушення" громадян очікує кримінальна відповідальність.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що учителі-колаборанти тікають з окупованого міста на Запоріжжі, тому в школах працюють окупант і студентка псевдоуніверситету.

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