Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Учителі-колаборанти з тимчасово окупованого Мелітополя відчули запах смаженого й тікають зі шкіл. Так, у 13-ій школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнилися майже всі горе-"освітяни"", - зауважив він.

В інших окупаційних навчальних закладах теж тотальний брак працівників. Зокрема, у 16-ій школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка псевдоуніверситету, відкритого росіянами на базі захоплених мелітопольських вишів.

"Вдячний незламним мелітопольським освітянам, понад 90% яких не пішли на співпрацю з окупантами. Іншим особам, які зрадили Батьківщину й підставили під удар наших дітей, краще тікати зараз, адже скоро буде пізно", - наголосив мер.

13 вересня Іван Федоров повідомив, що росіяни тікають із Мелітополя в бік окупованого Криму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb