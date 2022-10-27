З окупованого Мелітополя тікають учителі-колаборанти, - мер
Учителі-колаборанти тікають з окупованого Мелітополя на Запоріжжі, тому в школах працюють окупант і студентка псевдоуніверситету
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
"Учителі-колаборанти з тимчасово окупованого Мелітополя відчули запах смаженого й тікають зі шкіл. Так, у 13-ій школі промивати дітям мозок російською пропагандою вже нікому: звільнилися майже всі горе-"освітяни"", - зауважив він.
В інших окупаційних навчальних закладах теж тотальний брак працівників. Зокрема, у 16-ій школі класними керівниками стали військовий-чеченець і студентка псевдоуніверситету, відкритого росіянами на базі захоплених мелітопольських вишів.
"Вдячний незламним мелітопольським освітянам, понад 90% яких не пішли на співпрацю з окупантами. Іншим особам, які зрадили Батьківщину й підставили під удар наших дітей, краще тікати зараз, адже скоро буде пізно", - наголосив мер.
- 13 вересня Іван Федоров повідомив, що росіяни тікають із Мелітополя в бік окупованого Криму.
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