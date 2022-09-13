Окупанти втікають з Мелітополя до Криму, - мер Федоров
Російські загарбники тікають з захопленого Мелітополя Запорізької області в бік окупованого Криму
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано — стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів", - написав Федоров.
Мер застеріг власників авто, бо "вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних".
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"Власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі", - написав Федоров.
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