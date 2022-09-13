Окупанти втікають з Мелітополя до Криму, - мер Федоров

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано — стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів", - написав Федоров.

Мер застеріг власників авто, бо "вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних".

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"Власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі", - написав Федоров.

Українські десантники розповіли про звільнення Ізюма від росіян: "Тікали, як миші".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше.

13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.